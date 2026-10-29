Inicia simposio sobre Selva Zoque

Inició oficialmente el IV Simposio de Investigación, Manejo y Prácticas de Conservación del Complejo Selva Zoque en Chiapas.

Como parte de la actividad se presentaron experiencias compartidas en los talleres presimposio. Posteriormente se dio paso al programa académico, un espacio de encuentro entre investigadoras e investigadores, estudiantes, representantes de instituciones y personas comprometidas con la conservación del patrimonio natural y cultural.

Contenido

Durante estas jornadas se compartieron avances de estudios, experiencias de manejo y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Complejo Selva Zoque.

Esto fue una oportunidad para dialogar, conectar conocimientos y construir propuestas vinculadas a las necesidades del territorio.

Los participantes agradecieron a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) por ser una de las anfitrionas y brindar un lugar a las instituciones y organizaciones que hacen posible este encuentro, además de los ponentes y asistentes por aportar su experiencia y participación.

El evento continuará hoy jueves compartiendo conocimientos y sumando esfuerzos por la Selva Zoque.