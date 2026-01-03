Inicia temporada de cruceros 2026

Con el arribo del crucero Island Princess, trayendo consigo más de dos mil turistas a bordo, se inició la temporada de cruceros 2026 en Puerto Chiapas.

La embarcación procedente de Puntarenas, Costa Rica y con destino a las Bahías de Huatulco, Oaxaca, ingresó sin contratiempos, siendo el primero de cuatro que llegarán durante el mes de enero, según informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Dos mil 127 pasajeros y 888 tripulantes forman parte del primer crucero del año.

Los turistas realizaron recorridos por diversas rutas, entre ellas el centro histórico de Tapachula, la zona arqueológica Izapa y de la elaboración del chocolate en Tuxtla Chico.

Autoridades federales, estatales y municipales, activaron los protocolos de operación y de seguridad, para brindar plenas garantías a los visitantes.

Grupos culturales del municipio de Mapastepec realizaron diversas actividades para dar la bienvenida a los cruceristas, impulsando la identidad regional y chiapaneca, además de realizarse exposiciones artesanales y gastronómicas.

La Asipona afirmó que los cruceros representan una de las principales actividades turísticas y económicas de la región, por lo que el arribo de estos representan oportunidades para el desarrollo.