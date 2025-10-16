Inicia temporada de cruceros en Puerto Chiapas

Con el arribo del buque Eurodam, de la línea naviera Holland América Line inició este miércoles la segunda temporada de cruceros en Puerto Chiapas.

La embarcación procedente de las Bahías de Huatulco, Oaxaca tiene como destino Puerto Quetzal e ingresó sin contratiempos al muelle.

Tripulación

En este viajan mil 968 pasajeros y 856 tripulantes, quienes disfrutaron de la riqueza cultural, las artesanías y atractivos turísticos de esta región.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) explicó que en esta temporada serán nueve los cruceros que hagan su arribo a Puerto Chiapas. Además continuarán fortaleciendo el turismo y proyectando la grandeza de Chiapas al mundo.

Disfrutan de los atractivos

Los visitantes recorrieron diferentes rutas, como el centro de Tapachula, el Museo Arqueológico del Soconusco, la zona arqueológica Izapa y el tour del chocolate en Tuxtla Chico, entre otras.

Autoridades indicaron que las actividades de los cruceristas se realizaron sin contratiempos y con plena seguridad.

En Puerto Chiapas los visitantes fueron recibidos con bailables regionales, música de marimba y exposiciones artesanales, que mostraron el mosaico cultural de la entidad.