La zafra es un evento relevante para la siembra y la cosecha de caña en Chiapas, misma que ya ha iniciado en diversos rincones de la entidad como Venustiano Carranza, Socoltenango, Las Rosas y Tzimol, generando entusiasmo entre productores y la población de la zona.

Se trata de un periodo del año en que se cosecha la caña de azúcar y se procesa en los ingenios para producir este endulzante, incluyendo la quema controlada de los cultivos.

Actividad

Esta práctica consiste en prenderle fuego de forma prudente al cañaveral poco antes de la cosecha para facilitar el trabajo, eliminando maleza y corriendo animales dentro de la zona, dejando, además, imágenes del México de principios de siglo pasado que aún no desparece.

Después de cortar la caña, esta se traslada a los ingenios donde se realiza la molienda y producción extrayendo su jugo, transformándose en azúcar, etanol u otros derivados.

Producción

Cabe resaltar que la producción de azúcar en Chiapas representa entre el 5.2 y 6.7 % del total nacional, situando al estado como el cuarto mayor productor en superficie de caña de azúcar, con 734 mil hectáreas.

La industria está dominada por dos grandes ingenios: Pujiltic (Grupo Zucarmex) y Huixtla (Grupo Porres), los cuales generan cerca de 350 mil toneladas de azúcar.