Inicia Torres trabajos de rehabilitación en Terán

El presidente Ángel Torres puso en marcha la rehabilitación de la red de drenaje en la 5ª Poniente, entre 1ª Sur y avenida Central, en la colonia Terán, con lo que se cumplirá una de las necesidades más urgentes de las familias y se mejorarán los servicios básicos en la zona.

Los trabajos, a cargo de Obras Públicas en coordinación con Smapa, atenderán más de 70 metros lineales con tubería de ocho pulgadas.

Acciones

También contemplan construir dos pozos de visita, rehabilitar uno más y renovar 12 descargas sanitarias para un mejor funcionamiento de los servicios básicos.

“Seguimos trabajando para que las familias de Terán cuenten con servicios más seguros y confiables. Con estas obras se atienden necesidades cotidianas, avanzamos en el cuidado de la salud y el bienestar de las familias”, enfatizó el presidente Ángel Torres.