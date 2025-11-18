Inicia tradicional Feria del 20 de Noviembre

La tarde noche del domingo 16 del mes en curso la población de Acapetahua vivió una vez más el inicio de la tradicional Feria del 20 de Noviembre, esta con una cabalgata que partió de la Laguna Seca y que marcó el inicio de los festejos.

Más tarde, en el Lienzo Charro, se llevó a cabo la coronación de la reina Señorita Revolución 2025, y el primer día de festejos concluyó con el espectáculo “La Nueva Era del Jaripeo” del rancho Santa Rosa, con música en vivo, presentaciones artísticas y mucha diversión.

Los eventos fueron presididos por el alcalde Cesar Martínez Antonio quien expuso que se trata de una tradicional celebración que une a los habitantes de Acapetahua y municipios cercanos con una fiesta en la que existe camaradería y mucha alegría, en la que además permite que se generen recursos en el comercio y en el sector turístico.

Tras la cabalgata de la tradicional Feria de Acapetahua, la presidenta del DIF Municipal, Ana Karen Chamlati Sánchez, y el alcalde presidieron la coronación de la reina Kimberly Chiquinquirá Villanueva Hotoff y la despedida de la soberana anterior.

El punto más álgido de emoción y alegría fue la música, y el emocionante jaripeo en el que el rancho Santa Rosa, de Tzimol, Chiapas, puso a prueba la destreza de los valientes montadores y la imponencia de sus toros, ofreciendo un espectáculo que mantuvo al público al borde del asiento. A esto se sumó la vibrante presentación de la banda Indomable y del cantante Luis Campos “El Patrón”, quienes llenaron el ambiente de música y alegría.

Compromiso

El alcalde César Martínez Antonio acompañó cada momento reafirmando su compromiso de impulsar y preservar las tradiciones que dan identidad y orgullo a nuestro municipio.

Acapetahua brilla con su cultura, su gente y su pasión por las tradiciones. ¡No te pierdas ni un solo momento de la Feria del 20 de Noviembre 2025!

Afirmó que se está posicionando al municipio en materia turística con promoción y trabajo, pero también con espectáculos dignos, por segundo año consecutivo la Banda Latina “Pedro Molina”, originaria de Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala, engalanará el desfile del 20 de Noviembre en el municipio.

En rueda de prensa, el director musical de la agrupación de Guatemala, Jimmy Samuel López, agradeció nuevamente la invitación para fortalecer los lazos de hermandad a través de la música.