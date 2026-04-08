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ChiapasTuxtla

Inicia una obra más como parte de Calles Felices

Abril 08 del 2026
Mauricio Astudillo expresó que Calles Felices transforma colonias. Cortesía
Mauricio Astudillo expresó que Calles Felices transforma colonias. Cortesía

El programa Calles Felices, que impulsa el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, continúa llegando a más colonias de la capital. En esta ocasión beneficia a las familias de la colonia Patria Nueva, luego de que iniciaron los trabajos de pavimentación de una calles más.

En representación del alcalde Ángel Torres, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, acompañado de vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a la pavimentación integral con concreto hidráulico, iluminación, mejora de servicios y dignificación de la imagen urbana.

Al informar que con este tipo de obras se da respuesta a una de las peticiones más solicitadas de las familias, Mauricio Astudillo expresó que con el programa Calles Felices se continuará transformando colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.

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