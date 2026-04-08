Inicia una obra más como parte de Calles Felices

El programa Calles Felices, que impulsa el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, continúa llegando a más colonias de la capital. En esta ocasión beneficia a las familias de la colonia Patria Nueva, luego de que iniciaron los trabajos de pavimentación de una calles más.

En representación del alcalde Ángel Torres, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, acompañado de vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a la pavimentación integral con concreto hidráulico, iluminación, mejora de servicios y dignificación de la imagen urbana.

Al informar que con este tipo de obras se da respuesta a una de las peticiones más solicitadas de las familias, Mauricio Astudillo expresó que con el programa Calles Felices se continuará transformando colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.