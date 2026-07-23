Inicia “Vacaciones de Verano Seguras” en Teopisca

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias de Teopisca y de quienes visitan el municipio durante la presente temporada vacacional, se puso en marcha el operativo “Vacaciones de Verano Seguras”.

En el operativo participan instituciones de auxilio y seguridad, en sus tres órdenes de gobierno, con el compromiso de garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Fortalecimiento

Durante el banderazo de salida se dio a conocer que con este operativo se busca “fortalecer las acciones de prevención, atención y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el periodo vacacional, mediante el trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones e instituciones participantes”.

En el acto las autoridades hicieron un llamado a la población a disfrutar de estas vacaciones con responsabilidad, respetando las recomendaciones y contribuyendo a la construcción de un entorno seguro para todas y todos.