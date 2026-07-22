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ChiapasTuxtla

Inicia Verano IMSS Imparable

Julio 22 del 2026
En ambas sedes se realizaron ceremonias inaugurales. Cortesía
En ambas sedes se realizaron ceremonias inaugurales. Cortesía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inició de manera simultánea el curso vacacional “Verano IMSS Imparable 2026” en la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” en Tuxtla Gutiérrez y en el Centro de Seguridad Social (CSS) Tapachula, donde más de 180 niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años participarán en actividades deportivas, recreativas y formativas durante el periodo vacacional.

En ambas sedes se realizaron ceremonias inaugurales con la participación de autoridades institucionales, madres y padres de familia, quienes acompañaron a los asistentes en el arranque del programa. Como parte de la jornada se presentaron demostraciones de algunas de las actividades deportivas, recreativas y culturales que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Espacios seguros

La titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chiapas, Ana Lourdes Balboa Orduña, destacó que este curso vacacional ofrece espacios seguros donde las infancias y adolescencias fortalecen hábitos saludables, desarrollan habilidades y construyen nuevas amistades mediante actividades lúdicas y deportivas.

“En el IMSS creemos que las vacaciones también son una oportunidad para aprender, convivir y crecer. Ver la alegría de las niñas, niños y adolescentes, así como la confianza que las familias depositan en nosotros, nos motiva a seguir impulsando programas que favorecen su bienestar y desarrollo integral”, expresó.

Del 20 de julio al 14 de agosto, los participantes disfrutarán de actividades, además de dinámicas de integración y pláticas orientadas a fortalecer estilos de vida saludables, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

El IMSS en Chiapas reafirma su compromiso de impulsar espacios que favorecen el desarrollo físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.

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