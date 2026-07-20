Inician 78 investigaciones por delitos sexuales

Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 78 carpetas de investigación por delitos sexuales en Tuxtla Gutiérrez, siendo la violación y la pederastia los ilícitos con mayor incidencia en la capital chiapaneca.

De acuerdo con el informe semestral de la institución, entre enero y junio se integraron investigaciones por delitos como pederastia, violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro y hostigamiento sexual.

Aunque las cifras reflejan una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 127 carpetas, las autoridades mantienen la atención sobre este tipo de conductas debido al impacto que tienen en niñas, niños y adolescentes.

El reporte señala que las colonias con mayor concentración de denuncias fueron Tuxtla Centro, Copoya, Real del Bosque, San José Terán, El Retiro, Patria Nueva de Sabines y Paraíso II, además de otros sectores de la ciudad.

De enero a mayo de este año se registraron 25 carpetas de investigación por pederastia, 21 por violación, 13 por abuso sexual, cinco por acoso sexual y un caso de acoso sexual contra una persona menor de 18 años a través de medios electrónicos.

Las estadísticas mostraron que la pederastia se mantuvo como el segundo delito de mayor incidencia dentro de los casos relacionados con violencia de género, únicamente por debajo de la violencia familiar.