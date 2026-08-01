Inician acciones de cara a elecciones 2027

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que ya se preparan acciones para garantizar seguridad en las elecciones del 2027.

Recordó que no es la primera vez que se realiza una operación de esta naturaleza, además de que en la actualidad se han visitado municipios que se asumían conflictivos.

Señaló que junto a la Secretaría General de Gobierno y Mediación se trabaja en la construcción de un esquema de prevención y acuerdos, mediante el cual se reduzcan los escenarios de riesgo.

Explicó que se podría replicar el modelo de las elecciones extraordinarias que, habitualmente, instala una Mesa Permanente de Seguridad, integrada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas (CNI), la Secretaría de Protección Civil, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General de la República en Chiapas, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), entre otros.

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Estas acciones serán presentadas en su momento, pero actualmente ya se dieron a conocer los escenarios, los municipios, y posibles espacios de toma de acuerdos.

Finalmente, dijo que la Secretaría de Seguridad del Pueblo buscará ratificar su compromiso con la paz, afirmando que la ciudadanía puede salir a ejercer su derecho con confianza, teniendo total respaldo de la SSP hacia el pueblo.