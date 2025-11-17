Inician acciones preventivas en incendios de pastizal

De forma anticipada, responsables en el tema de prevención han realizado acciones para evitar incendios forestales en el municipio de Ocozocoautla. La idea es reducir los daños tanto al medio ambiente y viviendas con el paso del fuego.

A partir del jueves pasado, personal de Protección Civil (PC) Municipal se dirigió como primer punto al tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, donde de manera controlada realizaron una quema a los costados de la vía federal,

con la finalidad de reducir las posibilidades de un incendio con la colilla de un cigarro o un efecto lupa.

Otras mejoras

Este trabajo, suma también a mejorar el campo visual de los automovilistas, quienes en ocasiones y por falta de visibilidad se impactan con semovientes o personas.

Estas acciones conocidas como derechos de vías dejan resultados positivos en temas de vialidad y prevención de accidentes carreteros.

Los trabajos preventivos pretenden extenderse sobre toda la carretera hasta donde corresponda a cada municipio y para mantener espacios limpios para no figurar en las listas de municipios con mayor área incendiada.