Inician actividades del Partido Somos en Chiapas

La secretaria general del Comité Estatal del Partido Somos, Brescia del Carmen Sánchez Cortés, dio a conocer este miércoles en San Cristóbal de Las Casas el arranque de actividades de dicho instituto político de reciente creación, con miras al proceso electoral del 2027.

En conferencia de prensa informó los nuevos nombramientos de Carlos Alberto Morales Vázquez, como delegado nacional; Luis Gamboa Ricci, presidente del Comité Municipal; Carlos David Alfonzo Utrilla, representante ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, entre otros.

Sánchez Cortés adelantó que sus candidaturas pasarán por el “filtro” de un Comité Ciudadano, además de invitar a los ciudadanos sin filiación partidista con causas sociales a participar en el proceso de nombramiento de dichas candidaturas.

Fecha

En la conferencia explicaron que el Partido Somos obtuvo su registro oficial por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 25 de junio de 2026.

La dirigencia nacional está a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo. Actualmente el partido se encuentra trabajando en la estrategia de organización y selección de candidaturas de cara a los procesos electorales que se avecinan.