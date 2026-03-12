Inician brigadas de vacunación en Los Altos

En 17 municipios de la región Altos, durante 10 semanas, brigadas de vacunación recorrerán escuelas de nivel básico para la prevención de enfermedades y proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.

Fue en la Telesecundaria San Juan Bosco de San Cristóbal de Las Casas, donde inició esta estrategia para la que se aplicarán dosis faltantes o de refuerzo contra el sarampión en mil 398 planteles educativos de nivel preescolar, primaria, secundarias generales, técnicas y telesecundarias de la región.

Secretaría

Según informó la Secretaría de Educación, las brigadas recorrerán los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Aldama, Santiago El Pinar, Oxchuc y San Juan Cancuc.

Fabiola Gómez Torres, delegada regional de Educación en la zona Altos, invitó a directores, docentes, madres, padres y estudiantes, a participar en esta jornada para completar o reforzar sus esquemas de vacunación y así prevenir el sarampión.

Coordinación interinstitucional

Reconoció la participación de las instituciones que forman parte de esta estrategia, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado de Chiapas (Issstech).

Reconoció la coordinación interinstitucional para implementar estas acciones en las escuelas, destacando que la coordinación entre instituciones permite ampliar la cobertura de prevención y atención a estudiantes y docentes.