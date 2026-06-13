Inician campaña de Boteo Teletón 2026

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) dieron inicio a la campaña de Boteo Teletón 2026, con el objetivo de promover la participación solidaria de su comunidad educativa en beneficio de niñas, niños y jóvenes atendidos por la Fundación Teletón.

El arranque se realizó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, donde el director general del Colegio, Luis Guadalupe Morales Ángeles, y el director general del CRIT, Eduardo Estrada Molina, encabezaron la entrega simbólica de alcancías que serán distribuidas en los planteles del subsistema.

Durante su intervención, Morales Ángeles destacó que esta campaña fortalece valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social entre las y los estudiantes, además de fomentar la participación en causas de impacto comunitario.

Señaló que la formación integral de las juventudes también se construye mediante acciones que promueven la responsabilidad social y la conciencia sobre las necesidades de los sectores más vulnerables.

Por su parte, autoridades del CRIT Chiapas reconocieron la colaboración que el Cecytech mantiene con Teletón desde 2019, contribuyendo a la recaudación de recursos para programas de rehabilitación y atención especializada.