Inician campaña “Si hay justicia, hay paz”

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la masacre de 45 tsotsiles, anunciaron el inicio de la campaña denominada “Me oy chapanel, oy jun o’ntonal” (Si hay justicia, hay paz), con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa en las oficinas del Frayba, Las Abejas explicó que “el objetivo de la campaña es recordar y urgirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no retarde más la emisión del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal)”.

Frenar impunidad

Agregó que “la decisión de la CIDH será un paso importante para la verdad, frenar 29 años de impunidad y generar los mecanismos de investigación e identificación de los autores intelectuales de la masacre (ocurrida el 22 de diciembre de 1997) y que sean llevados a juicio, así como la reparación integral de todos los daños causados”.

Señaló que la campaña “tendrá una duración de tres meses, a partir de este 14 de mayo al 12 de agosto. Durante este lapso, realizaremos difusión de informaciones a través de textos, imágenes, audios y videos con testimonios vivos de las y los sobrevivientes de Acteal, así como la participación de los jóvenes, quienes son nietas y nietos de las 45 víctimas de la masacre”.

Continuará la violencia

Sostuvo que “mientras la CIDH no emita el Informe de Fondo, seguirá con más fuerza la violencia en las comunidades aledañas de Acteal, como en otras partes de Chiapas; los grupos de la delincuencia organizada y autores intelectuales de los asesinatos de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, del padre Marcelo y de los desplazamientos forzados, tendrán la tolerancia de seguir causando inseguridad, violencia y terror”.

La agrupación reiteró que “por eso vemos la necesidad de realizar la campaña, porque no puede seguir impune un crimen de Estado y que los autores intelectuales sigan gozando de libertad, sigan planeando estrategias de muerte, de despojo y burla al pueblo de México en estos tiempos actuales”.

El Frayba, por su parte, afirmó que este informe es un paso relevante para avanzar en la justicia y determinar la responsabilidad internacional del Estado en el ataque perpetrado por los paramilitares, con la complicidad de funcionarios de los gobiernos federal y estatal.