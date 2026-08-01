Inician capacitación con perspectiva de género

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del personal, el Congreso del Estado dio inicio al ciclo de capacitación y conferencias en materia de género denominado: “Programa de Capacitación y Formación con Perspectiva de Género”, el cual fue impartido por la Dra. Laura Eloyna Moreno Nango.

El encuentro, realizado en el Auditorio del Humanismo en la sede del Poder Legislativo, estuvo orientado a proporcionar herramientas, conocimientos y competencias que contribuyan a la incorporación transversal de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas.

Valores

En la exposición, coordinada por el Instituto de Investigaciones Legislativas a cargo de la Dra. Mercedes Corzo Matías, las y los trabajadores del Congreso analizaron la importancia de promover una cultura institucional basada en los valores del respeto, la dignidad humana, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la prevención de las violencias.

Como parte sustancial de la ponencia, la Sexagésima Novena Legislatura refrendó el compromiso de las personas servidoras públicas con la construcción de un Poder Legislativo más igualitario, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.