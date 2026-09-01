Inician ciclo escolar en el Soconusco

Este lunes, 121 mil 135 alumnos del nivel básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria, regresaron a clases este lunes en la región del Soconusco, que comprende desde Mapastepec hasta Suchiate.

En los niveles secundaria y algunas primarias, desde minutos antes de las siete de la mañana, miles de alumnos comenzaron a llegar a las escuelas; en los jardines de niños esto mismo ocurrió con una hora de diferencia, muchos de ellos para iniciar un nuevo nivel educativo, en el que destacan entre 6 y 7 mil alumnos hijos de migrantes, algunos nacidos ya en nuestro país. Sin embargo, la escena en los diversos centros educativos fue repetitiva: padres de familia con sus hijos con mucha prisa para cumplir con el horario en el primer día de clases.

En entrevista, el secretario de organización V de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Ordóñez, dio a conocer que de manera normal y sin incidentes arrancó este el ciclo escolar 2026-2027 en las mil 176 escuelas del nivel básico.

Al ser cuestionado sobre la medida anunciada por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, para regular el uso de celulares en escuelas, indicó que el tema aún se está revisando en Chiapas y que no existe una circular u oficio oficial que lo determine.

Señaló que la tecnología ha sido una herramienta útil, pero también se le ha dado mal uso, lo que ha generado conflictos entre padres, alumnos y maestros, por lo que se busca establecer condiciones para mejorar la educación.

Por otro lado, detalló que actualmente hay entre 6 mil y 7 mil niños migrantes inscritos en los diferentes municipios.