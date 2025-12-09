Inician cierres viales por festejo guadalupano

Tal como se había informado hace unas semanas previo al festejo de la virgen de Guadalupe, este lunes inició el corte de circulación de la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez el cual comprende del tramo de la cuarta a la octava poniente y en las calles aledañas a esta zona.

Prevención

La medida forma parte de los operativos de seguridad y vialidad establecidos por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que como cada año se realiza para brindar apoyo a los festejos religiosos.

A lo largo de cinco cuadras se han colocado diversos puestos como: comida, venta de dulces típicos, gorras, peluches y algunos juegos mecánicos para niños que únicamente funcionan por la tarde-noche.

Para resguardar el área, elementos de tránsito han colocado algunos conos y trafitambos para evitar el paso de los vehículos, objetos que a la vez sirven para resguardar el andar de las personas que transitan en esta vía o que acuden a la iglesia de Guadalupe.

Alta afluencia

De acuerdo con las previsiones de autoridades religiosas y de seguridad, esta semana será la de mayor presencia de feligreses, siendo el 11 y 12 de diciembre los días más fuertes.

Para el día 12 de diciembre se prevé que durante el paso de la magna peregrinación de Villaflores la circulación de la avenida Central se vea cortada por un tiempo debido a que se espera el arribo de miles de peregrinos.

Las autoridades han hecho extensa a tomar en cuenta estos cierres viales que pueden ocasionar retraso en el traslado de la ciudadanía, por lo que han exhortado establecer previamente rutas alternas o en su caso evitar la zona durante las celebraciones religiosas.