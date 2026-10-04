Inician cirugías cardiovasculares en población infantil

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) inició la Primera Etapa de la XX Jornada de Cirugías Cardiovasculares, en colaboración con Heart Care International.

En este marco, el director del nosocomio, Rafael Guillén, dijo que se trata de una evidencia del compromiso y responsabilidad social de las y los especialistas del hospital.

“Es un esfuerzo multidisciplinario, donde médicos especialistas, enfermería, trabajo social, personal administrativo, auxiliares de admisión, camilleros, área paramédica y más, trabajan como un solo equipo con un mismo objetivo: darle una nueva oportunidad de vida a nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Estudios

Explicó que se trata de evaluaciones, estudios y atenciones a infantes con padecimientos cardiovasculares que buscan dar mejor calidad de vida a la población infantil.

Las intervenciones se programaron tras un riguroso proceso de valoración clínica y estudios diagnósticos especializados, seleccionando a los menores que requerían atención médica urgente.