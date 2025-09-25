Inician cirugías en Hospital 14 de Septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inició las cirugías en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “14 de Septiembre” de Tuxtla Gutiérrez, con una Jornada Quirúrgica realizada el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, acontecimiento decisivo para fortalecer la capacidad hospitalaria y la atención médica de especialidad en la entidad.

Durante el primer día, se practicaron 22 intervenciones de cirugía general a 17 pacientes. Entre ellas destacaron dos cirugías pediátricas: la reparación de una hernia inguinal en una menor de cuatro años, originaria de Bochil, y la atención integral a un niño de ocho años, de Tonalá, con procedimientos urológicos y reconstructivos.

Cirugías

Asimismo, se realizaron cirugías como extracción de catarata mediante facoemulsificación más colocación de lente intraocular, resecciones de lipomas, cierre de fístulas y electrofulguraciones.

El sábado 20 la jornada concluyó con 30 cirugías de cataratas que devolvieron la visión a pacientes adultos mayores de la región.

En total, a lo largo de ambos días se llevaron a cabo 51 cirugías ambulatorias, además de 323 consultas especializadas, 219 terapias físicas y 99 acciones de promoción de la salud, que acercaron los servicios integrales a la población derechohabiente y fortalecieron la capacidad resolutiva del nuevo hospital.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el inicio de las cirugías en el HGRE No. 13 marca un antes y un después para la atención médica en la entidad. Señaló que atender a 17 pacientes en el primer día es un logro institucional posible gracias al esfuerzo de médicos, enfermeras, personal social, técnico y administrativo.

“La apertura de los quirófanos en este hospital representa la certeza de que hoy podemos brindar atención quirúrgica oportuna a quienes más lo necesitan. Haber sido parte de este inicio histórico nos llena de orgullo y compromiso, porque significa poner al servicio de Chiapas una nueva etapa en la salud”, afirmó.