Inician colecta en San Cristóbal

La agrupación Cáritas, de las diócesis de San Cristóbal de Las Casas, inició este primero de agosto la llamada colecta anual diocesana, con el fin de recaudar recursos económicos para ayudar a personas necesitadas por alguna contingencia ambiental o social.

Para tal fin, Cáritas realizará, como cada año, un sorteo que se llevará a cabo el 24 de enero próximo, en el que se puede participar mediante un donativo de 25 pesos adquiriendo un número.

Los premios están distribuidos en nueve premios de 10 mil. Los boletos podrán adquirirse en las diferentes parroquias de la diócesis y en las oficinas de Cáritas.

Resultados

La agrupación dijo que los resultados de la tómbola se anunciarán a través de las redes sociales de la diócesis y de Cáritas, así como en las parroquias, a partir del 25 de enero de 2027.

“Sembremos caridad y cosechemos esperanza para seguir respondiendo al clamor de quienes sufren durante contingencias ambientales o sociales”, manifestó.