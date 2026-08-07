Inician construcción de albergue en hospital

Autoridades municipales y del sector salud, junto con el gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex), César Raúl Ojeda Zubieta, colocaron la primera piedra del albergue que será construido en las inmediaciones del hospital general de Reforma para brindar alojamiento a familiares de pacientes hospitalizados.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer un espacio digno, seguro y funcional para que los acompañantes permanezcan en condiciones adecuadas durante el proceso de atención médica de sus familiares, principalmente quienes provienen de comunidades y municipios de la región Norte del estado.

La obra será posible gracias a las gestiones realizadas por los gobiernos estatal y municipal ante la Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex, con una inversión aproximada de 15 millones de pesos.

Durante el acto protocolario, César Raúl Ojeda Zubieta señaló que el albergue contará con dormitorios, cafetería, regaderas, camas, mobiliario y oficinas para el área de Trabajo Social.

El funcionario recordó que, a través del programa de Responsabilidad Social de Pemex, el municipio de Reforma ha recibido diversos apoyos, entre ellos una pipa con capacidad de 10 mil litros, dotación de luminarias y la rehabilitación de caminos en Arroyo Sanapa, Juspí, hacia el campo Teotleco y en distintos tramos del municipio.

Asimismo, destacó la entrega de 40 mil litros de gasolina y 20 mil litros de diésel, al tiempo que informó que se dará seguimiento a una nueva solicitud presentada por el ayuntamiento para incrementar la dotación de combustible destinada a los servicios públicos.