Inician construcción de la casa de la sagrada familia

Con la bendición de la primera piedra encabezada por monseñor, José Francisco González González, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, inició la primera etapa de construcción de la casa de la sagrada familia, un proyecto de asistencia social dirigido a familiares que cuidan a pacientes hospitalizados y que no cuentan con un lugar digno para descansar.

Un refugio

La iniciativa, impulsada por la Tarea Social y Cáritas Tuxtla, busca brindar un espacio de apoyo y acompañamiento a quienes permanecen al pendiente de sus seres queridos durante su atención médica, muchas veces lejos de sus hogares y con dificultades para cubrir necesidades básicas.

La presentación del proyecto se realizó en las instalaciones del Comedor Pan de Vida, con la participación del presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Tarea Social, así como de la ingeniera Isabel Gómez.

También asistieron sacerdotes de la Casa Sacerdotal y de la Parroquia Divino Niño Jesús, agentes de pastoral, colaboradores de Cáritas, representantes de asociaciones y personas que se han sumado a esta iniciativa solidaria.

Un espacio para quienes cuidan

La casa de la sagrada familia surge ante las dificultades que enfrentan los familiares de pacientes hospitalizados, quienes deben permanecer cerca de los centros médicos sin tener necesariamente acceso a un sitio donde dormir, asearse o alimentarse mientras acompañan a sus seres queridos.

El proyecto busca convertirse en un hogar temporal donde los familiares puedan encontrar descanso, atención y condiciones dignas durante el proceso de hospitalización de sus familiares.

Con el inicio de la primera etapa de construcción, los impulsores reconocieron las aportaciones de personas e instituciones que han respaldado la obra y señalaron que será necesario mantener el apoyo para concretar el proyecto.