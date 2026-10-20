Inician construcción de telebachillerato en Acala

Durante una gira de trabajo por Acala, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para fortalecer el bienestar social, las cadenas productivas y la prosperidad del municipio. Aseguró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades municipales para consolidar obras prioritarias, avanzar en las acciones de alfabetización y acercar más apoyos al sector agropecuario.

Como parte de su visita, dio inicio a la construcción del Telebachillerato Comunitario Número 246, en el ejido Unión Buenavista, obra que contará con una inversión superior a 17.1 millones de pesos. Asimismo, informó que en Acala se han destinado 22 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura educativa. Añadió que, con el respaldo de la Federación, durante 2026 se construirán 31 nuevos planteles de bachillerato en Chiapas, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas para la niñez y la juventud chiapaneca.

Más trabajos

Posteriormente, el mandatario acudió a la cabecera municipal, donde anunció la construcción de la primera etapa de la Unidad Deportiva, un proyecto que beneficiará a más de 15 mil habitantes y contribuirá a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social. En este mismo recorrido, entregó apoyos para impulsar al sector agropecuario.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Anjuli Acosta Guillén, explicó que la obra del Telebachillerato Comunitario Número 246 contempla tres aulas didácticas: un salón de cómputo, uno de usos múltiples, una plaza cívica y obras exteriores. Destacó que estas instalaciones permitirán que las y los jóvenes continúen sus estudios en su lugar de origen, lo que contribuirá a reducir los gastos de sus familias.

Campo

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, reconoció el esfuerzo diario de las mujeres y los hombres que sostienen la actividad agrícola en Chiapas. Detalló que en Acala se entregaron 500 bombas aspersoras, 500 paquetes de herramientas y dos mil 450 dosis de ivermectina para combatir el gusano barrenador del ganado. También dio a conocer que se distribuyeron mil árboles frutales de limón persa, cupapé, guanábana y guayaba.

El subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Cicerón Argüello Kanter, anunció que a principios de noviembre comenzará la construcción de la Unidad Deportiva, que contará con un campo de fútbol soccer, una cancha de usos múltiples, áreas de juegos infantiles y de ejercitación, campos de fútbol 5 y 7, estacionamiento, andadores y espacios complementarios. Además, estimó que los trabajos concluirán en un periodo de seis meses.

Agradecimiento

La presidenta municipal de Acala, María Patricia Coello Zapata, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar un proyecto que brinda a las y los jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios. Mencionó que esta iniciativa representa una esperanza para quienes desean seguir preparándose y construir un mejor futuro. Asimismo, resaltó la importancia de sumar esfuerzos para generar mayores oportunidades para todas las familias.

Acompañaron al gobernador el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios en Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles; el subsecretario de Agricultura, Luis Darinel Alvarado Villatoro; la diputada local del Distrito III, Erika Paola Mendoza Saldaña; el agente municipal, Raúl Hernán.