Inician construcción de Viviendas para el Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició los trabajos de preparación del suelo para la construcción de al menos 680 casas en el municipio de Mapastepec.

El alcalde, Amando Espinosa Cruz, señaló que se gestionó y se obtuvieron cuatro hectáreas de terreno, las cuales fueron donadas al gobierno federal para la edificación de los inmuebles.

El programa de vivienda atiende las necesidades básicas de personas que más lo necesitan, en donde se realizó un registro previo, de acuerdo a los lineamientos marcados por la Conavi.

Prioridad

Dijo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la prioridad de brindar viviendas a personas de escasos recursos, y ello es respaldado en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los últimos días, la maquinaria inició las acciones para compactar los terrenos en donde se ubicarán las viviendas, por lo que también reconoció a Conavi “porque se hará realidad el sueño de cientos de familias de este municipio para contar con un techo propio”, dijo Espinosa Cruz.