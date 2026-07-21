Inician cursos de verano en el Centro Cultural

Este lunes 20 de julio iniciaron los cursos de verano en el Centro Cultural de Villaflores, con el propósito de que niñas y niños aprovechen el periodo vacacional participando en actividades artísticas, culturales y recreativas totalmente gratuitas, que fortalezcan su aprendizaje, creatividad y convivencia.

Actividades

El director de Educación, Cultura y Deporte del ayuntamiento, Jaime Flores, informó que por instrucciones de la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento se organizaron estos talleres, mismos que cada año tienen una gran aceptación entre las familias.

Horario

Las actividades se realizan de nueve de la mañana a una de la tarde e incluyen pintura, dibujo artístico, ajedrez, guitarra, marimba, ballet folclórico, ballet clásico y danza moderna; además, el área de Empoderamiento de la Mujer imparte un taller de bordado chiapaneco para las madres de familia que acompañan a sus hijas e hijos.