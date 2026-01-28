Inician desazolve y limpieza en sumidero

Después de cuatro años sin que se realizara limpieza y desazolve en el sumidero Santa Rosa, uno de los más grandes de San Cristóbal, la presidenta municipal Fabiola Ricci informó que se retomarán estas acciones con un presupuesto de cuatro millones 200 mil pesos.

A través de un recorrido con autoridades municipales, la presidenta agradeció a los gobiernos estatal y federal por ayudar a facilitar los permisos para trabajar en la zona, que es Área Natural Protegida (ANP). La solicitud de estos permisos se dio desde mediados del 2025, indicó la alcaldesa.

Proceso de saneamiento

Alexis Armando Coronel, director de Obras Públicas, explicó que el primer paso de la limpieza consiste en desviar tanto el río Amarillo como el río Fogótico y encausarlos al túnel, para así mantener un estado de sequía en el sumidero que permita a los trabajadores sacar el exceso de volumen, que se extraerá, en su mayoría, a través de carretillas.

Para la limpieza sé necesitarán entre 60 y 80 personas en un programa que durará, dijo el director, cinco meses.