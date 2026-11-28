En seguimiento al tema de los caficultores chiapanecos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal ha iniciado una mesa de diálogo entre productores y la empresa Nestlé, con el objetivo de garantizar un precio justo para el grano mexicano y preservar las variedades y formas de cultivo tradicionales.

Sheinbaum detalló que la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, atendió el tema desde Palacio Nacional con directivos de la multinacional y posteriormente se trasladó a Chiapas para dialogar directamente con los productores.

“Sostuvo reunión con los productores, hoy van a tener reunión con Nestlé”, señaló la mandataria.

La mandataria explicó que la estrategia gubernamental se centra en dos ejes. El primero es el precio justo al que debe comprar la empresa el café a los productores; y el segundo, también lo que significa la conservación del aromático mexicano, de las distintas variedades.

Advirtió que la empresa maneja un esquema de siembra con una variedad patentada, por lo que el Gobierno busca proteger tanto la diversidad del grano como el cultivo de sombra.

“Tiene el objetivo primero de garantizar un precio justo y segundo de conservar las variedades y la forma de cultivo del café de sombra, y al mismo tiempo apoyar a los productores en lo que haga falta”, subrayó.

Diálogo

Por su parte, Columba López informó desde Chiapas que ya se escuchó a ambas partes y que la prioridad es que las y los productores reciban un trato justo y que se proteja el valor de su trabajo.

López detalló que se buscan acuerdos que fortalezcan la producción, garanticen mejores condiciones de comercialización y preserven los procesos productivos, así como la calidad y conservación de los granos.