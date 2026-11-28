Un total de 85 personas buscadoras se dieron cita en el Cideci Unitierra, al norte de San Cristóbal de Las Casas, con motivo del primer encuentro entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y colectivo buscadores, marcando el inicio de “La gira por la vida, capítulo México”.

Desde las ocho de la mañana personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), encargado de la logística de los encuentros, recepcionó a las buscadoras.

Entre los colectivos que se hicieron presentes estuvieron “Madres Buscadoras de Chiapas” y “Junax Ko’tantik”. Esther Gómez, de este último y quien iba en representación de la madre Martín Durán Delgado, desaparecido el 20 de noviembre de 2010 en Tamaulipas, indicó, previo a los encuentros, que esperaban un acompañamiento en su búsqueda y su lucha por parte del EZLN.

Fue hasta poco después de las once de la mañana que se le permitió el acceso al Cideci, espacio en el que se resguardan mil 530 integrantes de las bases zapatistas que partirán la Ciudad de México (CDMX) este sábado por la tarde.

Previo al viaje

En entrevista, Dora Lilia Roblero García, directora del Frayba, indicó que observan un panorama de “bastante tranquilidad” a menos de 36 horas de iniciar el viaje a la capital del país a través de 35 autobuses.

Detalló que hasta el momento tienen registradas 750 personas para los encuentros planeados en la Ciudad de México, en donde se seguirá recibiendo a las familias interesadas. “Ahí también habrá un espacio de registro con ellas y con ellos” declaró.

Con poca presencia visible de mujeres, las bases zapatistas seguían llegando y alistando elementos de la travesía. En algún punto de la tarde, vendedores se acercaron a la reja del Cideci para ofrecer frutas, refrescos, ropa, gorras, pasamontañas y cubrebocas, lo que llamó la atención de parte de las bases.

Tras los primeros encuentros

A lo largo del día, cuando los colectivos y familiares llegaban, eran recibidos por una comisión del EZLN o por la directora del Frayba, quienes los guiaban a la zona de los encuentros, sitio vedado para la prensa.

A su salida, y en diálogo con medios de comunicación, algunas integrantes, como Yoslin Chavarría, quien busca su padre, Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido el 8 de mayo de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, explicó que dividieron a las buscadoras por secciones.

Sobre las impresiones del encuentro, Chavarría dijo: “Nos llevamos una buen experiencia al entrar acá, al ver cómo trabajan ellos, al ver que son tan organizados y queremos replicarlo”.

El EZLN otorgó muñecas zapatistas a las buscadoras. “Ahora nosotras somos iguales, solo que portamos una pala, un pico, unas botas y una playera con la imagen de nuestro familiar”.

Y agregó que los desaparecidos del EZLN “ya son nuestros y nuestros desaparecido también forman parte de ellos”.

Despertar la humanidad interior

Por su parte, Sandra Ojeda, madre de Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido el 26 de noviembre de 2024 en la zona del Ajusco, CDMX, consideró que la gira, además de hacer hincapié en el fenómeno de la desaparición, “está despertando en la población el humano que traemos adentro”.