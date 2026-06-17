Inician entrega de aves de traspatio en Guadalupe Victoria

En el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento dio inicio a la entrega del Programa de Aves de Traspatio para Familias Productivas, que beneficiará con paquetes de 10 aves a 13 mil mujeres de comunidades rurales de todo el municipio. Este programa fortalece la economía familiar y se impulsa la producción de alimentos en los hogares.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el esfuerzo y la unidad de las mujeres villaflorenses, destacando que muchas de ellas son el principal sustento de sus familias. Señaló que este programa contribuye a su crecimiento y desarrollo económico, ya que permite fortalecer las granjas familiares donde se producen y comercializan huevos y carne de ave.

Apoyos

Valeria Rosales afirmó que en Chiapas tiene un gobernador comprometido con el bienestar y empoderamiento de las mujeres, por lo que el Ayuntamiento de Villaflores mantiene este apoyo año con año.

En esta primera entrega se distribuyeron 12 mil aves para mujeres de los ejidos Guadalupe Victoria, Palenque Los Pinos, Roblada Grande, Horacio Grajales y Distrito Federal, así como de las rancherías El Palmar, El Vergel, Cima Misteriosa, Brasilito, El Sabino, El Carmelo, Jericó, Esquipulas, San Joseíto Alcaparrosa, Montecristo, Los Laureles, Poma Rosa, San José La Cuchilla, San Antonio y Linda Vista.