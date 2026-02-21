Inician estrategias por estiaje en SCLC

Esta semana, a través de una mesa interinstitucional, el municipio de San Cristóbal dio arranque a las estrategias para enfrentar la temporada de estiaje, así lo informó el regidor Fidel Kalax, quien dijo que en una semana se han registrado tres incendios en la cuenca del Valle de Jovel.

El primer incendio se registró dentro del polígono de los humedales de La Kisst, mientras que el segundo fue en Saclamanton, una zona colindante con San Cristóbal. En este último siniestro la afectación fue de casi cinco hectáreas consumidas por el fuego.

El tercer incendio se dio en San Juan de los Lagos en la zona sur de San Cristóbal, donde, al igual que en los otros dos, Protección Civil y el Cuerpo de bomberos contuvieron el fuego.

El regidor insistió en la importancia de que los seis municipios que forman la Cuenca de Jovel, sumen esfuerzos para evitar que se dañen terrenos importantes para el medio ambiente.

Hicieron un llamado a la ciudadanía, pues varios de estos fuegos son provocados, ya sea por colillas o por personas con intereses individuales, afirmaron.