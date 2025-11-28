Inician eventos guadalupanos

La tarde de este sábado 29 de noviembre se inauguran las actividades en la Iglesia de Guadalupe, dando inicio al bajarse las imágenes de la Virgen y San Juan Diego, colocándolos en el altar que realizaron los participantes de la Iglesia.

José Bartolomé Gómez Martínez, párroco de la iglesia de Guadalupe, lleva casi un año en ese puesto y expresa que está contento debido a que hay dos grupos que se organizan para hacer la fiesta, la Junta de señores y la Junta de señoras.

Ellos y ellas juntan el dinero con los habitantes del barrio para contratar a los artistas que se presentan durante los días de celebración, Bartolomé adjunta que a él le corresponden las misas y las peregrinaciones.

Horario y fechas

A partir de este domingo se tendrá la primera misa a las seis de la mañana, que es conocida como misa ranchera porque llegan algunos grupos a tocar. Desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre, se iniciarán las misas a esa hora, en estas fechas, llegan antorchas y creyentes no solo del barrio, sino de toda la ciudad e incluso de algunos pueblos cercanos.

Mensaje

En ese sentido, el párroco exhortó a los creyentes a que dirijan sus oraciones para que el país y el estado tengan paz.

El anterior párroco de la iglesia de Guadalupe fue el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre del año pasado.