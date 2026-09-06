Inician Fiestas Patrias con bajas ventas

Con banderas, moños tricolores, tambores, guitarras, monedas, accesorios y blusas bordadas, las calles del Centro de Tuxtla Gutiérrez comienzan a teñirse de verde, blanco y rojo ante la cercanía de las fiestas patrias; sin embargo, para los comerciantes, la celebración todavía no se refleja en las ventas.

Desde el mes de agosto, algunos puestos comenzaron a instalar sus productos alusivos al mes patrio, aunque la afluencia de compradores se mantiene por debajo de lo esperado.

Negocio bajo

Lourdes, comerciante ubicada en la calle Central y 2.ª Sur, en la esquina del Registro Civil, señaló que la venta ha sido “muy baja” y confió en que el movimiento comience a mejorar.

La comerciante explicó que entre los productos que ofrece destacan los moños.

De acuerdo con su experiencia, estos accesorios son los que tienen mayor demanda entre los clientes.

A esta situación, dijo, se suma el regreso a clases, que representó un gasto importante para las familias, principalmente por la compra de útiles y materiales escolares.

“Primero están las clases, los materiales de los niños de escuela y después está esto”, comentó.

Para todos los gustos

En otro punto de venta, Mariana Vázquez detalló que existe una variedad de artículos para quienes buscan adornar sus hogares, participar en las celebraciones escolares o complementar sus atuendos para el Grito de Independencia.

Coincidió en que las ventas todavía son bajas y atribuyó parte de esta situación a que las familias se encuentran enfocadas en los gastos del regreso a clases.

Las lluvias también representan otro obstáculo para los comerciantes, debido a que reducen el tránsito de personas y dificultan la instalación o exhibición de mercancía.

Los moños para el cabello y los aretes figuran, dijo, entre los artículos que más compran los clientes.

Desde San Cristóbal

María, vendedora de blusas bordadas, comenzó a preparar y comercializar sus prendas desde el primer día de agosto, aunque reconoció que hasta ahora las ventas se mantienen bajas

Originaria de San Cristóbal de Las Casas, la comerciante elabora distintos diseños, entre ellos blusas con flores bordadas, prendas con detalles en rojo y modelos inspirados en mujeres campesinas.

Algunas blusas pueden ser elaboradas en alrededor de media hora gracias a la experiencia adquirida desde su infancia.

La tradición, explicó, proviene de su familia, pues su madre también confeccionaba estas prendas y fue quien le enseñó el oficio.

Aunque por ahora los compradores son pocos, al igual que el resto de las vendedoras, espera que el movimiento comience a crecer entre el 7 y el 8 de septiembre, cuando las familias suelen iniciar las compras para las celebraciones.