El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, encabezó desde de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, en la capital del estado, la puesta en marcha de los foros regionales para la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, correspondiente al Programa de Alfabetización “Chiapas Puede”.

Inclusión

Los foros regionales fueron realizados de manera simultánea en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Palenque y Ocosingo, teniendo como finalidad garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en las decisiones del pueblo, y de manera específica para darles a conocer tanto en español como en sus respectivas lenguas, en qué consiste el programa “Chiapas Puede”, informar sobre sus beneficios y consultar si están de acuerdo con la implementación de este.

En dicho acto, el responsable del sector educativo en la entidad calificó como histórico este día, debido a que este proceso tiene que ver no solamente con el cumplimiento de un mandato constitucional, sino con la necesidad real y reconocida auténticamente de que no se puede hacer nada si no se les pregunta a los pueblos de Chiapas.

La Nueva ERA

La escucha en la “Nueva ERA”, subrayó Mandujano Ayala, debe ser un ejercicio permanente para construir dentro del paradigma de la interculturalidad una sociedad justa y equitativa; y este ejercicio, dijo, es la instrumentación de estos conceptos y la materialización de la letra, por eso queremos escuchar atentos a las mujeres y hombres de nuestros pueblos originarios.

No se está consultando el derecho a la educación, aclaró el titular, se está consultando este modelo participativo y si quieren ser parte de esa transformación involucrándose; y si su respuesta es sí, ahí está la beca “Rosario Castellanos”, ahí está el voluntariado, así como el método “Matías de Córdova” en sus lenguas, puesto que, indicó, se ha trabajado como nunca antes en la construcción de un modelo propio.