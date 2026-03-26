Inician gestiones para traer 2.ª águila arpía

Después de que el ejemplar (macho) del águila arpía pasó del área de cuarentena a la de exhibición en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) Centro de Conservación y Reserva Natural, Joe Miceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del Zoológico, confirmó que se han iniciado las gestiones para traer a un segundo animal desde Brasil.

Se trata de un proceso largo y no dudará menos de un año. El ejemplar ya está apartado y ahora solo queda esperar que avance las diversas etapas.

Para lograr que el animal se entregara pasaron tres años de gestión; es una especie muy protegida a nivel internacional y para traerla se requirió de una justificación.

Miceli Hernández recordó que pasaron 29 años antes de que esta especie regresara al recinto y a toda una generación no le tocó observarla.

Protocolos

Antes de pasar al área de exhibición, el águila estuvo en una cuarentena sobre una zona aislada para evitar riesgos de contagios de enfermedades.

Una vez que cumplió esa parte, se pasó al ave al recinto más grande (el cual se adaptó a las necesidades que requiere) y después de otro proceso de adaptación -al ruido, la vegetación y hasta las personas- comenzó a volar dentro del lugar, lo que reflejó que había dejado el estrés.

Proyecto

La idea central de tener los ejemplares no es la exhibición, es la conservación y a futuro un programa que permita la reproducción de estos animales.

Con educación ambiental se pretende promover la importancia de cuidar los ecosistemas de esta ave y las selvas tropicales, para el bienestar del propio ser humano.