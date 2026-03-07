Inician Jornada por la Paz, Contra las Adicciones

La Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano, llevó a cabo la Jornada por la Paz, contra las Adicciones, junto con la conmemoración del Día de la Cero Discriminación, en la Escuela Telesecundaria 1451 Dr. Manuel Velasco Suárez, en Tuxtla Gutiérrez, ambos esfuerzos forman parte de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con un objetivo claro: promover un futuro sano para niñas, niños y adolescentes, fomentando el respeto, la equidad y la convivencia positiva.

Finalidad

Bajo la coordinación de la SE y con la colaboración interinstitucional de la Secretaría de Salud (SS), la jornada se desarrolló con la finalidad de proteger el derecho de cada persona a vivir plenamente, al mismo tiempo que se impulsa la prevención de adicciones y la eliminación de la discriminación, demostrando que el bienestar de la comunidad se construye a través del trabajo conjunto entre instituciones, docentes, familias y estudiantes.

La directora de la Telesecundaria No. 1451, Mary Laura Perdomo de los Santos, dio la bienvenida a los asistentes y celebró el trabajo coordinado que integró la Jornada por la Paz, la prevención de adicciones, el Programa Nacional de Lectura y la conmemoración del Día de la Cero Discriminación, en beneficio de toda la comunidad escolar. “Sigamos haciendo escuela: leamos con pasión, dialoguemos con respeto y vivamos con responsabilidad, construyendo un mundo justo y equitativo con el respaldo de la Secretaría de Educación”.

Acciones preventivas

Por su parte, Raúl Bonifaz Moedano, titular de la Oficina de Enlace Educativo en el estado, resaltó que el Gobierno Federal, estatal y las instituciones educativas y de salud trabajan de manera coordinada para proteger a las y los jóvenes del daño que provocan las drogas, especialmente sustancias altamente peligrosas como el fentanilo, cuyo consumo afecta a niñas, niños, adolescentes y adultos. Asimismo, destacó que como parte de las acciones preventivas, se han distribuido aproximadamente 500 mil folletos informativos para alertar y orientar a la población sobre los riesgos de su consumo.

Durante la jornada se impartió la conferencia “Prevención de drogas psicoactivas: factores de riesgo, factores de protección y consecuencias legales”, a cargo de Francelia Estrada Valdez, de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de concienciar a padres de familia y estudiantes sobre los riesgos del consumo de drogas y su impacto en la familia, la comunidad y la sociedad.

Agradecimientos

En representación del titular de la política educativa, Roger Mandujano, Armando Rojas Hernández, coordinador de Programas Especiales y Compensatorios, agradeció la presencia de madres y padres de familia, así como de estudiantes, enfatizando que las instituciones no los dejarán solos frente a los desafíos que representan las drogas y la discriminación. “Cuando uno es padre, no hay nada más valioso que los hijos, y todo lo que hagamos por ellos, lo haremos”.

Rojas Hernández también reconoció el papel fundamental de maestras y maestros como guías, orientadores y figuras de acompañamiento para sus alumnos, subrayando que el Gobierno del Estado está comprometido en fortalecer el trabajo conjunto con docentes y padres de familia para construir entornos escolares seguros, informados y libres de discriminación y adicciones.

En esta jornada, las y los estudiantes participaron en talleres de ajedrez y dibujo, pláticas sobre educación sexual, noviazgo responsable y cero discriminación, además de contar con un módulo de vacunación para quienes aún no completan su esquema de inmunización.

Asimismo, la dependencia educativa fue beneficiada con un kit deportivo, cuatro juegos de ajedrez, proporcionados por el Programa de Insumos para las Escuelas de Educación Básica, y 40 libros como parte de la estrategia nacional de lectura, fortaleciendo así el aprendizaje y la recreación de toda la comunidad escolar.