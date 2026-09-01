¡Inician las clases!, a las aulas casi 1.4 millones de alumnos

Este lunes arrancaron de manera formal las clases y en Chiapas casi 1.4 millones de estudiantes comenzaron el nuevo ciclo escolar 2026-2027, que está programado para extenderse hasta julio del próximo año.

En Tuxtla Gutiérrez, el regreso a las actividades académicas no pasó desapercibido, y en la escuela primaria Juan Benavides se realizó una colorida bienvenida a los más de 300 estudiantes.

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Desde las 7:30 de la mañana de este lunes 31 de agosto se abrieron las puertas de la institución; las madres y padres de familia acompañaron a las infancias para ingresar a la escuela.

El personal que labora en la primaria (turno matutino) formó una valla humana para recibir a las alumnas y alumnos con aplausos y música.

El director de la institución en el turno matutino, Salvador Pérez González, compartió el entusiasmo del personal, además de madres, padres de familia y la comunidad estudiantil por el regreso a clases.

La primaria Juan Benavides ha trabajado de forma importante en los últimos años y lleva una vida académica que ha priorizado la calidad de aprendizaje en los alumnos.

Además, ha sido una institución, junto a su personal, responsable para transmitir los buenos principios y valores. Las 30 personas que laboran al interior son las que se encargan de llevar a cabo todas las actividades.