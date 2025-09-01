Inician las clases este lunes 1º de septiembre

Después de un largo receso, este 1º de septiembre miles de estudiantes en Chiapas se incorporan a sus actividades, como parte de inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Para la entidad, las cifras señalan que regresan a sus actividades académicas 1.3 millones de alumnas y alumnos del nivel Básico, que incluye preescolar, primaria y secundaria.

El pasado nueve de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que en la parte del nivel básico el nuevo ciclo escolar estará conformado por 185 días de clases, y serán 190 para educación normal y formación de maestras y maestros.

Tras el inicio de labores este lunes, se espera que las actividades concluyan hasta el próximo 15 de julio del 2026.

Oficial

“Durante todo el ciclo lectivo habrá suspensión de actividades docentes los días: 16 de septiembre, 17 de noviembre y 25 de diciembre de 2025. En 2026 las suspensiones serán los días 1º de enero, 2 de febrero, 16 de marzo, 1º, 5 y 15 de mayo”, se detalló el pasado mes de junio, por parte de la Secretaría de Educación Pública.

Hace unos días el propio Secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, afirmó que estaban dadas las condiciones para un retorno a clases.

El 22 de agosto de este año detalló que no hay contingencias, pero sí garantías de seguridad y apoyos del gobierno para los municipios más olvidados y rezagados.