Acapetahua está de fiesta con la feria del 20 de noviembre; el tradicional festejo dio inicio este lunes con la cabalgata, una manifestación viva que rememora la Revolución Mexicana. El recorrido a caballo con jinetes procedentes de los diferentes ranchos y fincas de este productivo municipio fue presidido por el alcalde César Martínez Antonio y la reina de la feria, Kristal Valeria.

Cabalgata

Otra localidad que también celebra la feria revolucionaria es el de Mapastepec, del 18 al 20 de noviembre, aunque la cabalgata se realizó el domingo con una participación de unos 60 binomios equinos.

En lo que se refiere a la fiesta de Acapetahua, el punto de salida fue El Crucero de Laguna Seca, donde jinetes y caballos se concentraron para iniciar el acostumbrado recorrido con puntos de hidratación y pequeños descansos, y finalmente la fiesta que concluyó en el Lienzo Charro de Acapetahua.

El tradicional festejo, que rememora uno de los hechos históricos más importantes de México, es el marco ideal para que el municipio se vista de gala una vez más.

Coronación

Por la tarde de ayer lunes, se realizó el protocolo de coronación de Kristal Valeria, Señorita Revolución 2026, y después el público disfrutó de la espectacular presentación de la séptima banda.

"¡Sé parte de esta graƒn celebración llena de tradición, belleza y orgullo!", expuso en entrevista el edil, quien agregó que la tradicional feria permite a las familias del lugar y de otros espacios disfrutar de momentos de sano esparcimiento y diversión en unión familiar.

Es parte de la tradición que no debe perderse con el tiempo, sino momentos históricos que realcen el orgullo y sentir de la población mexicana.

Afirmó que Acapetahua es un municipio productivo que vive del turismo, la pesca y la agricultura, con importantes espacios dedicados a la ganadería.

La cartelera artística está conformada del 16 al 20 de noviembre con artistas regionales y nacionales; cerrará con el desfile conmemorativo y la presencia de Larry Hernández.