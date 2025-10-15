Inician limpieza en panteones

A unos días de que se ponga en marcha la tradicional celebración del Día de Muertos, autoridades municipales dieron instrucciones para iniciar con las acciones de limpieza y fumigación en las instalaciones del panteón de la ciudad con el propósito de que las familias que acudan a visitar sus difuntos lo encuentren limpio y en optimas condiciones.

Estas acciones dieron inicio la mañana de este martes con la limpieza de las tumbas, la poda del monte y también se contempla pintar la entrada del cementerio para que tenga una mejor imagen y las personas que lo visitan y se lleven una buena impresión.

Las autoridades dijeron que durante las festividades del Día de Muertos se realizarán operativos de vigilancia, con el propósito de brindar seguridad y tranquilidad a las familias.

Se informó que habrá un control en la venta de flores, toda vez que en esta ocasión estará prohiba su venta a las afueras del panteón, por lo que ahora se harán en las afuera de las instalaciones del mercado público Belisario Domínguez de manera organizada, reiteraron.