Inician los pagos de la beca Rita Cetina en Chiapas

El Gobierno Federal comenzó a realizar los depósitos desde este lunes para la beca Rita Cetina Gutiérrez, dirigida a estudiantes del nivel de secundaria y el recurso se está dispersando con base en la primera letra del primer apellido.

El titular en Chiapas de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, explicó que los últimos pagos (de las letras de la T a la Z) se estarán haciendo el día 27 de febrero.

En el mes de enero en Chiapas se llevó a cabo la entrega de las tarjetas a la comunidad estudiantil, nivel al que se le apoya con mil 900 pesos de manera bimestral.

Fases

Toledo Cruz explicó que antes también se llevaron asambleas informativas para explicar el apoyo, otro momento fue el registro de madres, padres de familia y tutores. El tercer paso fue la entrega del plástico.

Para este martes estarán recibiendo el apoyo las alumnas y alumnos que tengan su apellido con la letra “C”, y el recurso es correspondiente al bimestre enero-febrero y son para los becarios de continuidad.

Entre el miércoles 18 y el viernes 27 de febrero se estarán pagando a los que se ubiquen entre la “D” y la “Z”, todo esto como parte final del proceso.

Los estudiantes de continuidad son los que se sujetan a este calendario, para los de nuevo ingreso se les pagará septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

En caso de que las familias enfrenten alguna complicación con los pagos, pueden acercarse a las oficinas regionales; la de Tuxtla Gutiérrez se ubica en Palacio Federal en el segundo piso.

Finalmente, Toledo Cruz comentó que los titulares de las tarjetas, una vez que haya caído el recurso, podrán disponer del apoyo.