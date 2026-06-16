Inician los pagos para becas de continuidad

A partir de este 15 de junio, con base en la primera letra del primer apellido, comenzaron los pagos para estudiantes que están con las becas de continuidad en los diversos programas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, informó que los pagos se van a extender hasta el 26 de este mes con las letras de la T a la Z.

El dinero que van a recibir los estudiantes corresponde al bimestre mayo-junio; para tener más detalles, se puede consultar el calendario en las redes sociales oficiales.

Apoyo a la economía

Toledo Cruz recordó que una de las premisas del Gobierno Federal es que el dinero que se entrega pueda “coadyuvar a la economía familiar, que las y los estudiantes no dejen de asistir a las aulas y con ello abatir la deserción y el abandono escolar”.

Se agregó que para las autoridades federales el pago de las becas de continuidad es una prioridad. Por las reglas de operación de estos programas, para julio y agosto no hay recursos a entregar, debido a que se trata de un periodo vacacional. Es decir, se reactivaría hasta el mes de octubre.

Otro dato compartido por Toledo Cruz es que del 8 al 14 de junio en Chiapas se entregaron 38 mil 575 tarjetas en dos mil 718 escuelas.

Sin embargo, la meta programada alcanza 150 mil 319 para la comunidad estudiantil que estará recibiendo el beneficio de las becas.

De los objetivos que se buscan alcanzar, 38 mil 373 estudiantes corresponden a Educación Básica, mientras que el resto son documentos correspondientes a media y superior.

Después de reconocer el trabajo y dedicación de las personas responsables de las Sedes Auxiliares Regionales y Servidores de la Educación, Toledo Cruz enfatizó “que la convocatoria de entrega de tarjetas se hizo mediante carteles que se pegaron directamente en los centros escolares, así también a través del canal estatal de WhatsApp”.