Inician más de 300 metros lineales de pavimentación

Luego de un recorrido en San José Terán, una de las colonias más antiguas de la capital, y gracias al trabajo en unidad con las y los vecinos, el presidente municipal Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación de la 1.ª Poniente, entre 1.ª y 3.ª Sur, como parte del programa Calles Felices.

Al explicar que serán más de 300 metros lineales con concreto hidráulico, con señalética, servicios básicos, alumbrado público, banquetas, guarniciones, jardineras, entre otras acciones, el alcalde Ángel Torres destacó que con esta obra la justicia social está llegando después de más de 50 años de espera.

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres refrenda el compromiso de continuar impulsando el desarrollo y el bienestar de las familias, a través del fortalecimiento de la infraestructura vial, tal como lo establece el Plan Tuxtla 4T.