Inician medidas para modernizar el periférico norte

La mañana del domingo 30 de noviembre, personal del municipio de San Cristóbal de Las Casas realizó el marcaje de la modernización y pavimentación del periférico zona norte.

Los trabajadores fueron acompañados por líderes de la zona y barrios cercanos, quienes esperan, sean los portavoces de informar a la ciudadanía del trazo, y, sobre todo, a los comerciantes, quienes han invadido partes que no son de su propiedad.

Licitación

El inició de la obra se prevé para el 5 de diciembre y los recursos provienen del nivel estatal. Personal del municipio explicó que ya se está en licitación y en espera que se signe a la empresa responsable.

La modernización y pavimentación se hará por etapas y se prevé que inicié desde la tienda Walmart y hasta el crucero de la colonia La Hormiga, donde actualmente los semáforos ya no sirven.