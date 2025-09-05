Inician mejoras a carreteras en Reforma

“Sin caminos no hay progreso, sin carreteras no avanzamos ni habría desarrollo y seguridad, señaló el señor Alonso Brindis Díaz durante el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de 8.72 kilómetros de carretera, como parte del compromiso de responsabilidad social de Pemex con los municipios donde tiene instalaciones petroleras.

En representación de los beneficiados, Brindis Díaz agradeció al gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, quien en días pasados anunciara la reconstrucción de dos mil kilómetros de carteras, entre ellos este tramo, que era una vieja demanda de los habitantes de las comunidades de Santa Cruz, Morelos primera sección y Francisco I. Madero, del municipio de Reforma.

Por su parte, el responsable de la gerencia de Responsabilidad Social, Cesar Hernández Moreno, en representación de Pemex oficializó la segunda etapa de estos trabajos en un evento protocolario, donde se firmó el acta de inicio señalando que se trata de una inversión significativa, en una obra que se hará en dos frentes de trabajo y que ira de Reforma hasta los límites con el municipio de Juárez, con trabajos bastantes completos.

Por su parte el alcalde Pedro Ramírez Ramos señaló que esta obra era prioridad y una demanda histórica, pues mantenía un rezago de muchos años, donde ganaderos, estudiantes y habitantes de tres comunidades lo venían sufriendo, con las malas condiciones en diversos tramos carretero, mismos que hoy se rehabilitan.