Inician obra como parte de “Calles Felices” en Tuxtla

Una calle que antes era intransitable, llena de baches y accidentada, pronto será una calle nueva, con servicios básicos, luminarias, banquetas, guarniciones, jardineras y señalética, como parte del programa Calles Felices, en la colonia Ideal, en Tuxtla Gutiérrez.

Así lo dio a conocer el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, al dar el banderazo de inicio a esta obra, junto a vecinas y vecinos, quienes externaron su emoción, porque durante décadas “los engañaron” y con el alcalde Ángel Torres, dijeron, ese sueño se está haciendo realidad.

Postura

“Vamos a seguir trabajando en unidad, hombro a hombro con las y los tuxtlecos, para que juntas y juntos continuemos transformando nuestras colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos”, enfatizó el alcalde capitalino.