Inician obras en la sede académica de Berriozábal

Con miras a elevar la cobertura educativa y la oferta académica en el nivel de Educación Superior, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de la mano del Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Berriozábal, dieron el banderazo de salida a los trabajos de construcción de la infraestructura académica en el municipio, que brindará servicio a las juventudes a través de un centro multidisciplinario.

Este nuevo espacio universitario contará por parte del gobierno municipal con cuatro aulas didácticas, espacios administrativos, pórtico de acceso y delimitación perimetral, suministro de red de drenaje sanitario, agua potable y electricidad; además el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) construirá cuatro aulas más, módulos sanitarios, así como un domo y cancha deportiva.

Beneficios

Al dirigirse a la comunidad universitaria de este municipio, así como a los integrantes del cabildo y sociedad en general, el rector Oswaldo Chacón Rojas expuso que esta obra impulsará el desarrollo y crecimiento social de este lugar y la región, a través de la Educación Superior.

En este marco, el presidente municipal Jorge Arturo Acero Gómez refirió que gracias a la visión humanista y donación del empresario José Luis Orantes Aramoni, así como la disposición de las autoridades de gobierno y universitarias, la construcción de esta sede es una realidad.

De la misma forma, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, señaló que con este tipo de acciones se cumple con el principal compromiso de esta administración, que es la educación, considerando que es la ruta más efectiva hacia un cambio sustantivo en todas las comunidades.

Por otra parte, y en el marco de la visita al municipio, el rector Oswaldo Chacón Rojas, junto al presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, se reunieron con empresarios, docentes y estudiantado, en las instalaciones de la extensión académica de nuestra universidad en ese municipio.

Ante ellos, Chacón Rojas manifestó su agradecimiento por el esfuerzo realizado por todas las personas que trabajaron y continúan trabajando para que esta sede sea una realidad, afirmando que con ello la Unach contribuye a elevar la cobertura educativa, la economía, la cultura y el deporte.