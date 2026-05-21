Inician operaciones gratuitas para niños

Después de la fase de valoración, iniciaron las intervenciones gratuitas cardiovasculares del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) en colaboración con Fundación Heart Care International.

Así lo explicó el director del HEP, Rafael Guillén, quien dijo que estas acciones se extenderán al número de operaciones que sean posibles tras los análisis de los pacientes, aunque se calculan unos 20 beneficiados en esta etapa.

“Me siento orgulloso de este equipo, que trabaja para que más corazones de niñas y niños sigan latiendo fuerte”, expresó.

Recordó que este tipo de campañas buscan mejorar la calidad de vida y salvar a pacientes con padecimientos cardiovasculares complejos, mediante procedimientos quirúrgicos de alta especialidad y atención integral totalmente gratuita para las familias beneficiadas.

Convocatoria

Asimismo, aprovechó para anunciar que está publicada la Convocatoria 2026 de Especialidades en Enfermería, que se realizará con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que invita al Proceso de Selección 2026 para los programas con aval académico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM: Especialidad en Enfermería Nefrológica y Especialidad en Enfermería Oncológica.

Estos estudios se realizan en Chiapas, dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas y la invitación es abierta al público en general.