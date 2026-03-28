Inician operativos de Semana Santa Segura

Para garantizar la seguridad de la población y de turistas en los distintos centros turísticos de la zona metropolitana de Comitán, durante las vacaciones de Semana Santa, se dio el banderazo de inicio de los operativos de forma simultánea en los municipios que conforman esta demarcación.

Participarán bomberos, paramédicos y elementos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, Policía Municipal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Nacional (GN), Defensa, Policía Estatal Preventiva, Guardia Vial Estatal, así como personal de la Secretaría de Turismo, Salud y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En cada uno de los municipios que conforman esta zona metropolitana como Comitán de Domínguez, La Trinitaria, La Independencia, Las Rosas, Tzimol, Socoltenango, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa el arranque de estos operativos fueron encabezados por los alcaldes, en compañía de representantes de la Secretaría de Salud (SSA), Turismo y distintas corporaciones policiacas, así como delegados y cabildos.

El banderazo se realizó de manera simultánea con el gobernador Eduardo Ramírez, desde la Bahía de Santa Brígida, en el municipio de Arriaga; pues los eventos se enlazaron para escuchar el mensaje del jefe del Ejecutivo estatal, quien enfatizó que se está trabajando con mucha coordinación con las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad del estado para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.